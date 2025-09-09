Özgür Özel, İstanbul’da İmamoğlu’yla Buluşacak

CHP’DE İSTANBUL TARAFINDAKİ GELİŞMELER

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yolsuzluk iddiaları ile gündeme gelen belediyelerin ardından gözler İstanbul İl Kongresi ve CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iptal davasına çevrildi. Partisinin 102. kuruluş yılını kutlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel için Beykoz’dan yeni bir şok yaşandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun istifasının ardından AK Parti’ye geçişi, Özel’in zor durumda kaldığını gösteriyor ve Beykoz’un da kaybedilmesi ihtimali ortaya çıkıyor.

BEYKOZ BELEDİYESİ’NDEKİ İSTİFA

Beykoz Belediyesi’nin CHP’li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, bugün partisinden istifa ettiğini duyurdu. Gürzel’in istifası ile beraber AK Parti’ye katılacağı iddiaları kulislerde yankı buluyor.

ÖZGÜR ÖZEL İSTANBUL’DA OLACAK

Özgür Özel’in İstanbul’a yeniden geleceği öğrenildi. Gürzel’in istifası sonrası yaşanan belirsizlik partinin dinamiklerini etkilerken, Genel Başkan Özgür Özel’in, cuma gününe kadar İstanbul’da kalacağı kaydedildi. Ayrıca, İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmesi ve son gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.

15 EYLÜL’DE KARAR GÜNÜ

15 Eylül’deki kurultay davası, tüm gözlerin üzerine çevrilmesine neden oldu. Özgür Özel’in koltuğu sarsılabilir. Eğer 15 Eylül’de Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin yeniden göreve gelmesini sağlayacak bir ‘mutlak butlan’ kararı çıkarsa, Kılıçdaroğlu görevi üstlenmeye hazırlanıyor. Bu durum, Özgür Özel’in bugüne kadar aldığı tüm kararları geçersiz kılma riski taşıyor. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, olası bir durum için şimdiden ‘ihraç listelerini’ hazırlamaya başladı.