Özgür Özel, Koruma Zafiyeti İddialarını Reddetti

VEFAT EDEN SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İ ANMA TÖRENİ

Vefat eden Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz günlerde son yolculuğuna uğurlandı. Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma törenine siyaset ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Törende yer alan isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bulunuyordu. Ancak tören sonrası binadan çıkarken Özel, fiziksel bir saldırıya uğradı. 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu isimli saldırgan, Özel’in kafasına yumruk attıktan sonra korumalar tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi.

KORUMA ZAFİYETİ İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Yaşanan bu üzücü olay sonrasında saldırgan hakkında soruşturma sürerken, ‘koruma zafiyeti’ iddiaları da gündeme geldi. Tüm Türkiye’nin konuştuğu bu olayla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklama yaptı. Bugün toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda kurmaylarıyla bir araya gelen Özel, toplantıda saldırı ve sonrasındaki durumları ele aldı.

KORUMA ZAFİYETİ GÖRMÜYORUM

Özel, koruma zafiyeti iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, “Bir koruma zafiyeti görmüyorum, etrafımın korumayla sarılması görüntüsü yerine ulaşılabilir, erişilebilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum. Bu, benim tercihim” şeklinde konuştu. CHP kurmayları ise konuya dair yaptıkları değerlendirmelerde, “Bir zafiyet varsa o emniyetin zafiyeti. En büyük sorun Genel Başkanın aracının otoparka alınmaması. Genel Başkanın içeriden daha güvenlikli bir alandan girip çıkmasının sağlanmaması en büyük sorun. Bunun sorumlusu da emniyet. Genel Başkan oradaki en üst düzey protokol. Koruma ekibinin ısrarla defalarca orayı kullanmak istemelerine rağmen, oraya alınmaması akıllara başka bir sürü soru getiriyor. Aracın dışarıda olması bu işlere açık hale gelmesi gibi faktörler saldırının organize olduğu izlenimini güçlendiriyor” dedi. Kaynaklar, CHP’nin suç duyurusunda bulunduğunu ve parti hukukçularının konuyu takip ettiğini belirtti.