Özgür Özel, Kreş Sayısını Yükseltti

İBB KREŞ SAYISI ARTMIŞTIR

Özel, İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, hizmete alınan 16 kreşle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kreş sayısının 127’ye yükseldiğini açıkladı. Kadınları sosyal hayata ve iş gücüne dahil etme çabalarına dikkat çeken Özel, bu doğrultuda yeni kreşlerin açıldığını kaydetti. CHP’li belediyelerin şimdiye kadar açtığı toplam 762 kreşi hatırlatarak, 1000 kreş hedeflerine doğru yürüdüklerini ifade etti.

YURTLAR ARTIYOR

Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması neticesinde tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu’nun ileride Cumhurbaşkanı olacağına inandığını dile getirdi. Ayrıca, yakın zamanda İBB’nin 16’ncı öğrenci yurdunu Şişli’de açacaklarını ve bununla birlikte Türkiye genelinde CHP’li belediyeler tarafından hayata geçirilen yurt sayısının 77 olacağını belirtti. Tuzla’daki okullara arıtmalı sebillerin yerleştirildiğini açıklayan Özel, CHP’li yerel yönetimlerin taahhütlerini gerçekleştirdiklerini savundu.

ATATÜRK’ÜN MİRASI VE DEMOKRASİ

Özgür Özel, parti mensuplarının, darbeli dönemlerde bile karşılaşılan bir saldırıya karşı CHP’yi savunduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasçısı olduğunu hissettiğini belirtti. Atatürk’ün, Türkiye’ye Cumhuriyet rejimini getirdiğini ifade eden Özel, “Tek adam rejiminden Cumhuriyet rejimini getirdi. ‘Tek adam ne derse o olur, kimi derse o seçer, kimi atarsa o görev yapar’ anlayışından, ‘Sandık var, tek adam bilmez, hepimiz biliriz, seçimlere tabiyiz’ anlayışına geçtik” dedi. Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Atatürk’ün getirdiği demokrasi temelleri üzerine inşa edildiğini belirterek, “Seçilmişlere saygı duyarız, seçenden ötürü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten emanettir sandık. Bugün İstanbul’da sandığı kaybedersen, yarın Türkiye genelinde de kaybedersin. Biz bu sandığı tek adamlardan söke söke aldık, bir tek adama vermeyeceğiz. Onun için direniyoruz” sözleriyle tamamladı.