Özgür Özel: “Küfreden Bizden Değildir”

ÖZGÜR ÖZEL’İN TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Saraçhane’de izinsiz düzenlenen gösteriler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ayrıca merhum annesine ve ailesine yöneltilen hakaretlere karşı sert bir reaksiyon gösterdi. Özel, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, siyasetin temiz bir dil ile yürütülmesi gerektiğini vurguladı ve hakaret ile küfrün kabul edilemez olduğunu ifade etti.

HAKARETE GEÇİT YOK

Saraçhane’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen gösterilerde, bazı kişilerin Erdoğan’a ve ailesine ağır hakaretlerde bulunduğu gözlemlendi. Bu durum karşısında sessiz kalmayan Özgür Özel, sosyal medya üzerinden şu açıklamada bulundu: “Haklı Tepkiyi Değersizleştirmeyin.”

Özel, hakaretlerin milletin demokratik itirazını gölgelemesine asla izin vermeyeceklerini belirtti. “Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın” diyen CHP lideri, birkaç kişinin ortaya koyduğu terbiyesizliğin genelleştirilerek halkın haklı tepkisinin küçümsenmesine karşı çıktı. Özel’in bu konudaki sert duruşu dikkat çekti.