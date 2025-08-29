Özgür Özel: “Lider olmak istiyorum, değil Cumhurbaşkanı.”

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Cumhurbaşkanı adaylığı” konusundaki düşüncelerini dile getirdiği açıklamada, “Ben kendimi adaylaştırmanın adil bir seçimin önüne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar, kendilerinin adaylık ihtimali olduğu zaman birazcık objektif bakış açısını kaybeder” ifadelerini kullandı. Özel, bu nedenle en sakin ve doğru kararı verebileceği bir pozisyonda bulunması gerektiğini belirtti.

Özgür Özel, “Seçimi kazanan genel başkan olmak, geleceğe bırakabileceğim en büyük miras” diye konuşarak, AK Parti’yi gönderen ve seçim akşamı zafer konuşmasını yapan genel başkan olma arzusunu ifade etti. Atatürk’ten örnekler vererek, “Ben de ‘Büyük Taarruz’un emrini veren, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan’ kişi olmak istiyorum” dedi. “Kendinizi adaylaştırmanızı adil bir seçim engeller” diyerek, kendini bir seçenek olarak tutmanın diğer formüllerin önünü tıkamak anlamına geleceğini vurguladı.

TARTIŞMALAR ÜZERİNDEKİ DÜŞÜNCELER

Sözcü gazetesinden Güney Öztürk’e verdiği röportajda, “Cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Ben daha önce de söylemiştim ve bu sözümü bir kez yerine getirdim. Mümkün olan en geniş katılımda en doğru adayı belirleyeceğiz” yanıtını verdi. Özel, mevcut durumda Türkiye’nin adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu, bu pozisyonu koruyarak en katılımcı ve doğru yöntemi benimsemek gerektiğini aktardı. Mansur Yavaş gibi isimlerin de yadsınamayacak seçenekler arasında olduğunu belirtti.

Özgür Özel, “Seçimi kazanan genel başkan olmak, geleceğe bırakabileceğim en büyük miras” derken, Bülent Ecevit örneğiyle partisini birinci yapmayı taahhüt ettiğini de ifade etti. Yerel seçimde bu başarıyı elde ettiğini vurgulayan Özel, ilk genel seçimde de partisini birinci yapması halinde, Erdoğan’ın gitmiş olacağını belirtti. “Bu, Türkiye’de 25 yıllık kabusun bitmesi demek. Bunu başaran kişi olmaktan daha büyük bir gurur yok” ifadeleriyle hedeflerini açıkça ortaya koydu.

Özel’in açıklamaları, CHP içinde derinlemesine bir tartışma başlatacak kişisel hedefler ve stratejiler üzerine odaklanırken, gelecekteki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de önemli bir etki bırakmayı amaçlıyor.