Özgür Özel: Meclis, Çözüm Adresi Olmalı

CHP GENEL BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK’nın silahları bıraktığına dair yapılan açıklamalarla ilgili görüşlerini paylaştı. “Terör bitecekse, kan duracaksa biz varız ama sürecin şeffaf ve katılımcı yürütülmesi gerekiyor, adres de Meclis olmalı” ifadesini kullanan Özel, sözlerini NOW TV’deki programda dile getirdi. Özgür Özel’in açıklamalarında dikkat çeken noktalardan biri, PKK’nın Lozan Barış Antlaşması ile ilgili ifadelerine yönelik tepkisiydi.

MECLİS’İN ROLÜ VURGULANDI

Özel, “Terör bitecekse, kan duracaksa biz varız. Hiç kimse dışlanmadan bu işin yürütülmesi lazım bunun için yer Meclis’tir” dedi. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir komisyon kurulması gerektiğini vurguladı. Anayasa değişikliği konusuna da değinen Özel, “Biz anayasa değişikliğinde yokuz diye ilk günden söyledik. Çünkü anayasa değişikliği farklı pazarlıkları gündeme getiren tuhaf ve samimiyet sorgulatan bir mesele” şeklinde konuştu. Özgür Özel, mevcut yasaların etkili bir şekilde uygulanması gerektiğini ekledi.

LOZAN BARIS ANTLAŞMASINA SALVO

Özgür Özel, PKK’nın açıklamalarındaki Lozan Barış Antlaşması ile ilgili eleştirileri de değerlendirdi. “Kelime kelime müzakere edilen bir süreçte Türkiye Cumhuriyeti ile soykırım yan yana getirilebiliyorsa Lozan’a laf ediliyorsa bunu muhataplık ilişkisi içinde olanlar cevaplayacak” ifadelerini kullandı. Özel, konuya dair metne ses çıkarmayan kişilere de soru yöneltti.