Özgür Özel: Meclis, Çözüm Adresi Olmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK’nın silah bırakma açıklaması ile ilgili görüşlerini paylaştı. Özel, “Terör bitecekse, kan duracaksa biz varız ama sürecin şeffaf ve katılımcı yürütülmesi gerekiyor, adres de Meclis olmalı” ifadesini kullandı. NOW TV’de gerçekleştirdiği konuşmada, PKK’nın açıklamasındaki Lozan Barış Antlaşması ile ilgili sözlere de tepki gösterdi.

Meclis’in Rolü ve Anayasa Değişikliği

Özgür Özel, “Terör bitecekse, kan duracaksa biz varız. Hiç kimse dışlanmadan bu işin yürütülmesi lazım bunun için yer Meclis’tir” diyerek, TBMM’de bir komisyon kurulmasını önerdi. Anayasa değişikliği ile ilgili olarak ise, “Biz anayasa değişikliğinde yokuz diye ilk günden söyledik” dedi. Özel, anayasa değişikliğinin farklı pazarlıkları gündeme getiren bir sorun olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “Çünkü anayasa değişikliği farklı pazarlıkları gündeme getiren tuhaf ve samimiyet sorgulatan bir mesele. Bugün Türkiye’de bu sorunu çözmek için ihtiyaç olan şey kanunları çıkarmak, mevcut kanunları düzgün uygulamak.”

Lozan Barış Antlaşması’na Tepki

Özgür Özel, Lozan’a yöneltilen eleştirileri de eleştirdi. “Kelime kelime müzakere edilen bir süreçte Türkiye Cumhuriyeti ile soykırım yan yana getirilebiliyorsa Lozan’a laf ediliyorsa bunu muhataplık ilişkisi içinde olanlar cevaplayacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, metne bu tür ifadelerin girmesine tepki gösterenlere de seslenerek, “Metne bunun girmesine ses çıkarmayanlara soralım” dedi.