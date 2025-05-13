Özgür Özel: Meclis Çözüm Yolu Olmalı

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Terör bitecekse, kan duracaksa biz varız, ama sürecin şeffaf ve katılımcı yürütülmesi gerekiyor, adres de Meclis olmalı” dedi. Özel, NOW TV’de gerçekleştirdiği konuşmada PKK’nın ilanının Lozan Barış Antlaşmasıyla ilgili ifadelerine de tepki gösterdi. Özel, “Terör bitecekse, kan duracaksa biz varız. Hiç kimse dışlanmadan bu işin yürütülmesi lazım bunun için yer Meclis’tir” ifadesini kullandı.

MECLİS’TE KOMİSYON KURULMALI

Özgür Özel, TBMM’de bir komisyon kurulması gerektiğini belirtti. Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak, “Biz anayasa değişikliğinde yokuz diye ilk günden söyledik. Çünkü anayasa değişikliği farklı pazarlıkları gündeme getiren tuhaf ve samimiyet sorgulatan bir mesele” dedi. Özel, Türkiye’deki sorunun çözümü için ihtiyaç duyulanın “kanunları çıkarmak, mevcut kanunları düzgün uygulamak” olduğunu vurguladı.

LOZAN’A YAPILAN ELEŞTİRİLER

Özgür Özel, Lozan’a yapılan eleştiriler hakkında da konuştu. “Kelime kelime müzakere edilen bir süreçte Türkiye Cumhuriyeti ile soykırım yan yana getirilebiliyorsa, Lozan’a laf edilebiliyorsa bunu muhataplık ilişkisi içinde olanlar cevaplayacak” dedi. Özel, metne bu eleştirilerin girmesine ses çıkarmayanlara da sorular yöneltti.