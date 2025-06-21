Özgür Özel, Nehir’i sınava götürdü

ÖZGÜR ÖZEL’İN NEHİR ZEYREK’E DESTEĞİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek’i sınav günü yalnız bırakmadı. Özel, Nehir Zeyrek ile birlikte sınavın yapılacağı okula gitti.

KONUŞMASINDA SÖYLEDİKLERİ

Dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Özgür Özel, “Şimdi Manisa’ya doğru gidiyoruz. Yarın, malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” ifadelerini kullandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran günü elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmişti.

NEHİR ZEYREK’İN AÇIKLAMALARI

Nehir Zeyrek, babasının olaydan bir gün önce tesisat sorumlusuyla görüştüğünü ve bazı şüpheleri olduğunu belirtti. “Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi” diyerek yaşanan ihmallere dikkat çekti.