Özgür Özel, Nehir Zeyrek’e destek oldu

ÖZGÜR ÖZEL NEHİR ZEYREK’İ SINAV GÜNÜ YALNIZ BIRAKMADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek’i sınav sabahında yalnız bırakmadı. Özel, Nehir Zeyrek ile birlikte sınavın yapılacağı okula gitti.

NEHİR ZEYREK’İN SINAVINI DESTEKLEDİ

Özgür Özel, yaptığı basın açıklamasında, “Şimdi Manisa’ya doğru gidiyoruz. Yarın, malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” dedi.

FERDİ ZEYREK’İN TRAJEDİ KONTROLÜ

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran günü hayata gözlerini yummuştu. Nehir Zeyrek, babasının olaydan bir gün önce tesisat sorumlusuyla görüştüğünü ve bazı şüpheleri olduğunu belirterek, “Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi” diyerek ihmallere dikkat çekti.