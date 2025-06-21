Gündem

Özgür Özel, Nehir Zeyrek’e destek oldu

ozgur-ozel-nehir-zeyrek-e-destek-oldu

ÖZGÜR ÖZEL’İN DESTEKLEYİCİ DAVRANIŞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in üniversite sınavına girecek kızı Nehir Zeyrek’i sınav sabahında yalnız bırakmadı. Özgür Özel ve Nehir Zeyrek birlikte sınavın yapılacağı okula gitti.

ÖZEL’İN KIZINA VERDİĞİ SÖZ

Özel, yaptığı basın açıklamasında, “Şimdi Manisa’ya doğru gidiyoruz. Yarın, malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” şeklinde konuştu. Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek, 9 Haziran günü hayatını kaybetmişti.

NEHİR ZEYREK’İN İFADELERİ

Nehir Zeyrek, babasının ölümünden bir gün önce tesisat sorumlusuyla görüştüğünü ve bazı endişelerini dile getirdiğini aktardı. “Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi” diyerek olası ihmallere dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Gündem

Beşiktaş’ta Embolo Transfer Planları Yapılıyor

Beşiktaş, Monaco'dan Breel Embolo'yu transfer etmek için 9-10 milyon euro bonservis ödemeye hazırlanıyor. Hedef, oyuncunun 18 Temmuz'daki Avrupa Ligi elemelerine yetişmesi.
Gündem

Sakarya’da Otobüs TIR’a Çarptı: 13 Yaralı

Pamukova'da bir yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarparak kaza yaptı. Olayda 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.