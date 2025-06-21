Özgür Özel, Nehir Zeyrek’e destek oldu

ÖZGÜR ÖZEL’İN DESTEKLEYİCİ DAVRANIŞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in üniversite sınavına girecek kızı Nehir Zeyrek’i sınav sabahında yalnız bırakmadı. Özgür Özel ve Nehir Zeyrek birlikte sınavın yapılacağı okula gitti.

ÖZEL’İN KIZINA VERDİĞİ SÖZ

Özel, yaptığı basın açıklamasında, “Şimdi Manisa’ya doğru gidiyoruz. Yarın, malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” şeklinde konuştu. Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek, 9 Haziran günü hayatını kaybetmişti.

NEHİR ZEYREK’İN İFADELERİ

Nehir Zeyrek, babasının ölümünden bir gün önce tesisat sorumlusuyla görüştüğünü ve bazı endişelerini dile getirdiğini aktardı. “Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi” diyerek olası ihmallere dikkat çekti.