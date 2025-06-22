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Özgür Özel, Nehir Zeyrek’e Destek Oldu

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NEHİR ZEYREK’İN SINAVINDA DESTEK

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) katıldı. İlk oturumda olduğu gibi, AYT’de de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek’in yanında yer aldı.

ÖZEL’İN MORAL DESTEĞİ

Özgür Özel, Nehir Zeyrek’in sınavına destek vermek amacıyla dün Manisa’ya geldi. Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan sınavda, Nehir Zeyrek’e, annesi Nurcan Zeyrek ile birlikte eşlik etti. Okul girişine kadar yürüyerek moral veren Özel, yanı sıra okul önünde çocuklarını bekleyen velilerle bir araya gelerek, onlara da başarı dileklerini iletti.

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