Özgür Özel, Nehir Zeyrek’i Sınava Götürdü

ÖZGÜR ÖZEL’DEN NEHİR ZEYREK’E DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in üniversite sınavına hazırlanan kızı Nehir Zeyrek’i sınav günü yalnız bırakmadı. Özgür Özel, Nehir Zeyrek ile birlikte sınavın yapılacağı okula gitti.

NEHİR ZEYREK’İN BABA ŞÜPHELİLERİ

Dün basın toplantısında konuşan Özgür Özel, “Şimdi Manisa’ya doğru gidiyoruz. Yarın, malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” dedi. Elektrik akımına kapılarak ciddi yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran’da hayatını kaybetmişti. Nehir Zeyrek, babasının olaydan bir gün önce tesisat sorunuyla ilgili bir kişiyle görüştüğünü ve bununla ilgili bazı endişeleri olduğunu belirtti. “Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle ilgili şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi” diyerek ihmallere dikkat çekti.