Özgür Özel: Özgür Çelik İl Başkanıdır

ÖZGÜR ÖZEL’DEN İstanbul İL BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gün içerisinde tartışmaların merkezinde yer alan CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu. Basın toplantısı düzenleyen Özel, “Mahkemenin görevden alma kararını tanımıyoruz, il başkanı Özgür Çelik görevine devam ediyor.” dedi ve bu kararın hukuksuz olduğunu savundu.

SEÇİLMEMİŞ BİRİNİ KABUL ETMİYORUZ

Özgür Özel, “Seçilmemiş birisini kabul etmeyeceğiz” açıklaması yaparak mahkeme kararını tanımadıklarını vurguladı. Özgür Çelik’in il başkanı olarak görevine devam edeceğini belirtti. “Seçilmemiş birisini İstanbul İl Başkanı olarak kabul etmemiz hem hukuk açısından hem de siyasi anlamda bir inkar olur.” ifadesini ekledi ve il başkanı ile yönetiminin görevine devam ettiğini yineledi.

KARAR HUKUKEN YOK HÜKMÜNDEDİR

CHP lideri Özel, “Dün alınan karar Asliye Hukuk Mahkemesi’nin hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı yapılan ve Türkiye’deki hukuk sistemi açısından kabul edilemez bir karardır.” şeklinde konuştu. Siyasi partinin genel başkanını temsil edecek kişiyi belirlemenin o partinin üyeleri tarafından, onların seçtiği delegelerce yapılması gerektiğini belirterek, “Bu karar İstanbul İl Kongresi ile belirlenmiştir.” dedi.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE HAZIRLIĞI

Bugün il delegelerinin noterde sıraya girip “temiz seçimlere sahip çıktığını” ifade eden Özel, “Önümüzdeki günlerde yapılacak olağanüstü kongre ile İstanbul’un iradesi bir kez daha vurgulanacak ve pekiştirilecektir.” ifadesini kullandı.

MAZBATASI OLAN GÜVENCEDE DEĞİL

Özgür Özel, “Türkiye’de bugün elinde mazbatası olan kimse güvencede olamıyor.” diyerek bu kararın kabulü durumunda başka bir mahkemenin siyasi parti genel başkanlarının, belediye başkanlarının, milletvekillerinin dahi seçimlerini askıya alabilme potansiyeli taşıdığını belirtti.

MAHKEME KARARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Bu karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet atanmıştı.

TEKİN’İN CHP’DEN İHRAÇ SÜRECİ

CHP İstanbul yönetiminin görevden alınmasının hemen ardından CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, görevi kabul ettiğini açıkladı. Ancak daha sonra Tekin’in CHP’den istifa ettiği bilgisi geldi ve partiye üye olmadığı öne sürüldü. Özgür Özel, Tekin hakkında ihraç kararının alındığını vurguladı. Tekin, hukuki süreçte savunma hakkının verilmeden alınan bu kararı kabul etmeyeceğini bildirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, “Bu itiraza açık bir karar. Süreç devam ediyor.” ifadesini kullandı.