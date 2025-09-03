Özgür Özel: Özgür Çelik İl Başkanımızdır

ÖZGÜR ÖZEL CHP İSTANBUL İL KONGRESİ ÜZERİNE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tartışmaların merkezindeki CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, “Mahkemenin görevden alma kararını tanımıyoruz, il başkanı Özgür Çelik görevine devam ediyor.” dedi. Kararın hukuksuz olduğunu vurguladı.

SEÇİLMEMİŞ BİRİSİNİ KABUL ETMİYORUZ

Özgür Özel, “Seçilmemiş birisini kabul etmeyeceklerinin” altını çizerek, mahkemenin kararını da tanımadıklarını belirtti. Bu bağlamda, Özgür Çelik’in il başkanı olarak görevine devam edeceğini ifade etti. “Seçilmemiş birisini İstanbul İl Başkanı olarak kabul etmemiz hem hukukun hem siyasetin hem de sandığın inkarı olur. Bu kararı tanımıyoruz, il başkanımız ve yönetimi görevine devam ediyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

KARAR HUKUKEN VE SİYASETEN YOK HÜKMÜNDEDİR

Özgür Özel, dünkü alınan kararın Asliye Hukuk Mahkemesi’nin hukuken ve siyaseten yok hükmünde bir karar olduğunu ileri sürdü. Bu kararın yetki gaspı olduğunu vurgulayan Özel, Türkiye’deki hukuk sistemi açısından kabul edilemez olduğunu söyledi. Ayrıca, partinin genel başkanını o ilde kimin temsil edeceğine partinin üyeleri ve seçtikleri delegelerin karar verebileceğini belirtti. “Bu karar bundan 2 yıl önce yapılan İstanbul İl Kongresi ile belirlenmiştir.” diye konuştu.

İSTANBUL’DA YENİ KONGRE HAZIRLIKLARI

Özgür Özel, il delegelerinin noterde sıraya girip “tertemiz seçimlerine sahip çıktığını” ifade ederek, önümüzdeki günlerde onların talebiyle yapılacak olağanüstü kongrede İstanbul’un iradesinin tekrar hatırlatılacağını ve pekiştirileceğini söyledi.

MAZBATASI OLAN KİMSE GÜVENCEDE OLMAZ

Özel, “Türkiye’de bugün elinde mazbatası olan kimse güvencede olmaz.” dedi. Bu kararın kabul edilmesi durumunda başka bir mahkemenin siyasi parti genel başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri hatta cumhurbaşkanlarını da askıya alarak yerine kayyum atayabileceğine dikkat çekti.

İSTANBUL 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN GÖREVDEN ALMA KARARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı’na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Mahkemenin kararına göre İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet atandı.

GÜRSEL TEKİN CHP’DEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP İstanbul yönetiminin görevden alınmasının hemen ardından, Gürsel Tekin görevi kabul ettiğini ifade etti. Ancak ardından Tekin’in CHP’den istifa ettiğini belirtmesiyle dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin hakkında ihraç kararı alındığını duyurdu. Özel, mahkemelerin red gerekçelerinin “tedbir kararının doğrudan sonuç doğurması olduğunu” açıkladı. Hukuken neler yapılacağına dair detayların hukukçulara bırakılacağını söyleyen Özel, CHP olarak hukuken atılması gereken her adımı atacaklarını belirtti. Tekin, ihraç kararına itiraz etti ve “Kendisine savunma hakkı verilmeden alınan kararı kabul etmediğini” açıkladı. Karara ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bu itiraza açık bir karar. Süreç devam ediyor.” şeklinde bir açıklama yaptı.