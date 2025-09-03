Özgür Özel: Özgür Çelik İl Başkanımızdır

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün tartışmaların merkezinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi. Basın mensuplarına açıklama yapan Özel, “Mahkemenin görevden alma kararını tanımıyoruz, il başkanı Özgür Çelik görevine devam ediyor.” şeklinde konuştu ve mahkeme kararının hukuksuz olduğunu savundu.

SEÇİLMEMİŞ BİRİSİNİ KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Özgür Özel, “Seçilmemiş birisini kabul etmeyeceğiz.” açıklamasıyla mahkeme kararını kabul etmediklerini ve Özgür Çelik’in İstanbul İl Başkanı olarak görevine devam edeceğini duyurdu. Özel, “Seçilmemiş birisini İstanbul İl Başkanı gibi kabul etmemiz hem hukukun, hem siyasetin, hem seçimin hem de sandığın inkarı olur.” ifadelerini kullandı.

KARAR HUKUKEN VE SİYASETEN GEÇERSİZ

CHP lideri, dün alınan kararın Asliye Hukuk Mahkemesi’nin hukuken ve siyaseten geçersiz olduğunu, bir yetki gaspı barındırdığını vurguladı. Özgür Özel, siyasi bir partinin genel başkanını o ilde kimin temsil edeceğine o partinin üyeleri ve delegelerin karar verebileceğini belirterek, bu durumun 2 yıl önce gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi ile belirlendiğini ifade etti.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE HAZIRLIĞI

Bugün il delegelerinin noterde sıraya girip “tertemiz seçimlerine sahip çıktığını” ifade eden Özel, “Önümüzdeki günlerde onların talebiyle yapılacak olağanüstü kongre ile İstanbul’un iradesi bir kez daha hatırlatılacak ve perçinlenecek.” dedi.

MAZBATASI OLAN GÜVENCEDEN YOK

“Türkiye’de bugün elinde mazbatası olan kimse güvencede değildir.” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çeken Özel, bu kararın kabul edilmesi halinde başka bir asliye hukuk mahkemesinin siyasi parti genel başkanı, belediye başkanı, milletvekili hatta cumhurbaşkanı seçimini de askıya alabileceğine ve yerine kayyum atayabileceğine vurgu yaptı.

İLGİLİ MAHKEME KARARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Mahkeme, İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet atamıştı.

TEKİN’İN DURUMU VE İHRAÇ SÜRECİ

CHP İstanbul yönetiminin görevden alınmasının hemen ardından CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin görevi kabul etti. Ancak Tekin, bir süre önce CHP’den istifa ettiğini belirtti ve partiye üye olmadığını açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin’in parti üyeliğinden ihraç edilmek üzere karar alındığını ifade etti. Özel, mahkemelerin red gerekçelerinin “tedbir kararının doğrudan sonuç doğurması olduğunu” belirtti. Tekin ise ihraç kararına itiraz ederek, “Kendisine savunma hakkı verilmeden alınan kararı kabul etmiyorum.” dedi. Karara dair Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bu itiraza açık bir karar. Süreç devam ediyor.” açıklaması yaptı.