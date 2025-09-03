Özgür Özel: Özgür Çelik İl Başkanımızdır

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA TARTIŞMALARI SONLANDIRMAK İÇİN GİDİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanlığı’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Basına yaptığı açıklamada, “Mahkemenin görevden alma kararını tanımıyoruz, il başkanı Özgür Çelik görevine devam ediyor.” diyerek kararın hukuksuz olduğunu savundu.

SEÇİLMEMİŞ GEREKEN BİR KİŞİ OLAMAZ

Özgür Özel, “Seçilmemiş birisini kabul etmeyeceklerini” belirterek, bu nedenle mahkeme kararını da kabul etmediklerini ve Özgür Çelik’in il başkanı olmaya devam edeceğini ifade etti. Özel, “Seçilmemiş birisini İstanbul İl Başkanı gibi kabul etmemiz hem hukukun hem siyasetin hem de sandığın inkarı olur. Bu kararı tanımıyoruz, il başkanımız ve yönetimi görevine devam ediyor.” şeklinde konuştu.

MAHKEME KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR

CHP lideri, “Dün alınan karar Asliye Hukuk Mahkemesi’nin hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı olan ve kabul edilmesinin Türkiye’deki hukuk sistemi açısından da mümkün olmadığı bir karardır.” dedi. Özgür Özel, siyasi bir partinin genel başkanını o ilde kimin temsil edeceğine partinin üyeleri ve onların seçtiği delegelerin karar vereceğini belirterek, “Bu karar bundan 2 yıl önce yapılan İstanbul İl Kongresi ile belirlenmiştir.” ifadesinde bulundu.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE HAZIRLIĞI

Gün içinde il delegelerinin noterde sıraya girerek, “tertemiz seçimlerine sahip çıktıklarını” da ifade eden Özel, “Önümüzdeki günlerde onların talebiyle yapılacak olağanüstü kongre ile İstanbul’un iradesi bir kez daha hatırlatılacak ve perçinlenecektir.” dedi.

MAZBATASI OLAN KİMSE GÜVENCEDE DEĞİL

Özgür Özel, “Türkiye’de bugün elinde mazbatası olan kimse güvencede olmaz.” diyerek, bu kararın kabul edilmesi durumunda başka bir asliye hukuk mahkemesinin de siyasi parti genel başkanı, belediye başkanı, milletvekili ya da cumhurbaşkanı seçimini askıya alabileceğine ve yerine kayyum atayabileceğine dikkati çekti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar vermişti. Mahkemenin kararı doğrultusunda, İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet atanmıştı.

TEKİN İHRAÇ EDİLDİ

CHP İstanbul yönetiminin görevden alınmasının hemen ardından CHP’nin eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, görevi kabul ettiğini belirtmişti. Ancak Tekin’in bir süre önce CHP’den istifa ettiği, dolayısıyla partiye üye olmadığı iddia edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin’in partiden ihraç edilmesine yönelik bir karar alındığını söyledi. Özel, mahkemelerin red gerekçelerinin “tedbir kararının doğrudan sonuç doğurması olduğunu” ifade etti. Özgür Özel, hukuken neler yapılacağı konusundaki tartışmaları hukukçulara bırakacaklarını, fakat Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuken yapılması gereken her adımı atacaklarını belirtti. İhraç kararının ardından Tekin, bu karara itiraz ederek, “Kendisine savunma hakkı verilmeden alınan kararı kabul etmediğini” ifade etti. Karara ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bu itiraza açık bir karar. Süreç devam ediyor.” açıklamasında bulundu.