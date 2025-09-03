Özgür Özel: Özgür Çelik İl Başkanımızdır

ÖZGÜR ÖZEL’DEN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tartışmaların merkezindeki CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi. Burada yaptığı basın toplantısında, “Mahkemenin görevden alma kararını tanımıyoruz, il başkanı Özgür Çelik görevine devam ediyor.” ifadelerini kullandı ve alınan kararın hukuksuz olduğunu savundu.

SEÇİLMEMİŞ BİRİSİNİ KABUL ETMİYORUZ

Özgür Özel, “Seçilmemiş birisini kabul etmeyeceğiz” diyerek mahkemenin kararını kabul etmediklerini ve Özgür Çelik’in il başkanı olarak görevine devam edeceğini ifade etti. “Seçilmemiş birisini İstanbul İl Başkanı gibi kabul etmemiz hem hukukun hem siyasetin hem seçimin hem de sandığın inkarı olur. Bu kararı tanımıyoruz, il başkanımız ve yönetimi görevine devam ediyor.” şeklinde konuştu.

HUKUKEN VE SİYASETEN YOK HÜKMÜNDE

CHP lideri, “Dün alınan karar Asliye Hukuk Mahkemesi’nin hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı olan ve kabul edilmesinin Türkiye’deki hukuk sistemi açısından da mümkün olmadığı bir karardır.” dedi. Özgür Özel, siyasi bir partinin genel başkanını o ilde kimin temsil edeceğine partinin üyeleri ve onların seçtiği delegelerin karar verebileceğini belirterek “Bu karar, iki yıl önce yapılan İstanbul İl Kongresi ile belirlenmiştir.” diyerek sözlerini sürdürdü.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE HAZIRLIĞI

İl delegelerinin noterde sıraya girerek “tertemiz seçimlerine sahip çıktığını” da dile getiren Özel, “Önümüzdeki günlerde onların talebiyle yapılacak olağanüstü kongre ile İstanbul’un iradesi bir kez daha hatırlatılacak ve perçinlenecektir.” dedi.

MAZBATASI OLAN GÜVENCEDE DEĞİL

“Türkiye’de bugün elinde mazbatası olan kimse güvencede değil.” diyen Özel, bu kararın kabul edilmesi durumunda başka bir asliye hukuk mahkemesinin siyasi parti genel başkanı, belediye başkanı, milletvekili hatta cumhurbaşkanı seçimini de askıya alabileceği ve yerine kayyum atayabileceğine dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı’na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti. Bu karar doğrultusunda, İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet atanmıştı.

TEKİN İhraç EDİLDİ

CHP İstanbul yönetiminin görevden alınmasının ardından CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin görevi kabul ettiğini belirtmişti. Ancak Tekin, bir süre önce CHP’den istifa ettiğini duyurdu ve partiye üye olmadığı iddia edildi. Özgür Özel, Tekin’in partiden ihraç edilmesine yönelik bir karar alındığını belirtti. Özel, mahkemelerin reddedilme gerekçelerinin “tedbir kararının doğrudan sonuç doğurması olduğunu” ifade etti. Hukuken atılacak adımlar hakkında ise detayları hukukçulara bırakacaklarını, ancak CHP olarak hukuken yapılması gereken her adımı atacaklarını söyledi. İhraç kararının ardından Tekin ise bu karara itiraz etti ve “Kendisine savunma hakkı verilmeden alınan kararı kabul etmiyorum.” dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bu itiraza açık bir karar. Süreç devam ediyor.” açıklamasını yaptı.