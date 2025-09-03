Özgür Özel: Özgür Çelik İl Başkanımızdır

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündemdeki tartışmalara dair CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yaptığı ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. Özel, “Mahkemenin görevden alma kararını tanımıyoruz, il başkanı Özgür Çelik görevine devam ediyor.” diyerek alınan kararın hukuksuz olduğunu savundu.

SEÇİLMEMİŞ BİRİSİ KABUL EDİLEMEZ

Özgür Özel, “Seçilmemiş birisini kabul etmeyeceklerini” vurgulayarak, bu nedenle mahkemenin kararını da tanımadıklarını ve Özgür Çelik’in il başkanı olarak kalmaya devam edeceğini dile getirdi. Özel, “Seçilmemiş birisini İstanbul İl Başkanı olarak kabul etmemiz, hem hukukun hem siyasetin hem de sandığın inkarı olur. Bu kararı tanımıyoruz, il başkanımız ve yönetimi görevine devam ediyor.” ifadesini kullandı.

KARAR HUKUKEN VE SİYASETEN GEÇERSİZDİR

CHP lideri Özgür Özel, “Dün alınan karar Asliye Hukuk Mahkemesi’nin hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı olan ve kabul edilmesinin Türkiye’deki hukuk sistemi açısından da mümkün olmadığı bir karardır.” dedi. Siyasi partinin genel başkanını temsil etme yetkisinin o partinin üyeleri ve seçtikleri delegelerin elinde olduğunu ifade ederek, bu kararın 2 yıl önce gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi ile belirlendiğini belirtti.

İSTANBUL’DA YENİ KONGRE HAZIRLIĞI

Özgür Özel, il delegelerinin noterde sıraya girerek “tertemiz seçimlerine sahip çıktığını” da belirtti. Önümüzdeki günlerde yapılacak olağanüstü kongre ile İstanbul’un iradesinin bir kez daha hatırlatılacağını ve pekişeceğini aktardı.

MAZBATASI OLAN GÜVENCEDEN YOK

Özgür Özel, “Türkiye’de bugün elinde mazbatası olan kimse güvencede olmaz.” diyerek, mahkeme kararının kabul edilmesi durumunda başka bir mahkemenin de siyasi parti genel başkanı, belediye başkanı, milletvekili hatta cumhurbaşkanı seçimini askıya alabileceğini ve yerine kayyum atayabileceğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar vermişti. Mahkemenin kararına göre, İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet atanmıştı.

TEKİN CHP’DEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP İstanbul yönetiminin görevden alınmasının ardından eski Genel Sekreter Gürsel Tekin görevi kabul ettiğini bildirmişti. Ancak Tekin, daha önce CHP’den istifa ettiğini açıklamış, partiye üye olmadığı iddia edilmişti. Özgür Özel, Tekin’in partiden ihraç edilmeye yönelik karar alındığını belirtmişti. Bunun ardından Tekin, itiraz ederek “Kendisine savunma hakkı verilmeden alınan kararı kabul etmediğini” ifade etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise “Bu itiraza açık bir karar. Süreç devam ediyor.” açıklaması yaptı.