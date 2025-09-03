Özgür Özel: Özgür Çelik İl Başkanımızdır

ÖZGÜR ÖZEL’DEN CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI’NA ZİYARET

Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tartışmaların merkezinde yer alan CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, “Mahkemenin görevden alma kararını tanımıyoruz, il başkanı Özgür Çelik görevine devam ediyor.” dedi ve mahkeme kararının hukuksuz olduğuna inandığını belirtti.

SEÇİLMEMİŞ BİRİNİ KABUL ETMEYECEKLERİ VURGUSU

Özgür Özel, il başkanının seçilen bir kişi olması gerektiğine dikkat çekerek, “Seçilmemiş birisini kabul etmeyeceklerini” dile getirdi. Bu nedenle, mahkemenin kararını da tanımadıklarını ve Özgür Çelik’in il başkanı olarak görevine devam edeceğini ifade etti. Özel, “Seçilmemiş birisini İstanbul İl Başkanı gibi kabul etmemiz hem hukukun hem siyasetin hem seçimin hem de sandığın inkarı olur. Bu kararı tanımıyoruz, il başkanımız ve yönetimi görevine devam ediyor.” şeklinde konuştu.

KARARIN HUKUKİ VE SİYASİ GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE

Özel, “Dün alınan karar Asliye Hukuk Mahkemesi’nin hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı olan ve kabul edilmesinin Türkiye’deki hukuk sistemi açısından da mümkün olmadığı bir karardır.” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, siyasi partilerin genel başkanlarını temsil etme yetkisinin, o partinin üyeleri ve seçtiği delegeler tarafından belirlendiğine dikkat çekti. “Bu karar bundan 2 yıl önce yapılan İstanbul İl Kongresi ile belirlenmiştir.” dedi.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE HAZIRLIĞI DÜZENLENECEK

Özel, il delegelerinin noterde toplanarak “tertemiz seçimlerine sahip çıktığını” duyurarak, “Önümüzdeki günlerde onların talebiyle yapılacak olağanüstü kongre ile İstanbul’un iradesi bir kez daha hatırlatılacak ve perçinlenecektir.” açıklamasında bulundu.

MAZBATASI OLANLARIN DURUMU

“Türkiye’de bugün elinde mazbatası olan kimse güvencede olmaz.” diyen Özgür Özel, mahkemenin bu kararının kabul edilmesi durumunda, başka mahkemelerin siyasi liderleri dahi görevden alabileceği ve bunun da kabul edilemez olduğunu vurguladı.

MAHKEME KARARI NEDENİYLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞLARDI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde yürütülen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve ekibin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Bu karara göre, İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap gibi isimlerden oluşan bir heyet atanmıştı.

TEKİN’İN PARTİDEN İHRAÇ SÜRECİ

CHP İstanbul yönetiminin görevden alınmasının ardından CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, kendisine teklif edilen görevi kabul ettiğini bildirmişti. Ancak kısa bir süre sonra CHP’den istifa ettiğini duyurmuş ve artık parti üyesi olmadığı iddiaları ortada dolanmıştı. Özgür Özel, Tekin ile ilgili ihraç kararının alındığını belirtmişti. Mahkemelerin karar red sebeplerini anlatan Özel, hukuki olarak neler yapılacağı konusunu hukukçulara bırakacaklarını, fakat Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerekli adımları atacaklarını ifade etti. Tekin, ihraç kararına itiraz ederek “Kendisine savunma hakkı verilmeden alınan kararı kabul etmediğini” belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da “Bu itiraza açık bir karar. Süreç devam ediyor.” şeklinde bir açıklama yaptı.