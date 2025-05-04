Özgür Özel, Saldırının Ardından Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM’de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma etkinliğinin ardından saldırıya uğraması üzerine bir basın toplantısı düzenledi. Özel, “Sırrı Süreyya Önder’i erken kaybettik. Sadece sazıyla, sözüyle değil, siyasete getirdiği yorumlarla, katkılarla, itirazlarla çok kıymetli bir ismi kaybettik” diye konuştu. Ayrıca, “Bugün Ceren’i gırtlağım düğümlenerek dinledim. Bugün kim konuştuysa barış, kardeşlik dedi. Bugün barışın konuşulması lazım. Bugün Türkiye’nin hem terör sorunundan kurtulması, hem de hak ihlallerinin son bulması lazım” ifadelerini kullandı.

SALDIRININ GEREKÇESİ

Özellikle, “Birileri bunların konuşulmasını istemediği için o saldırının gerçekleşmesine ön açtılar, yol verdiler” diyerek saldırının ardındaki nedenleri vurguladı. “Bir süredir tehditler alıyoruz” diyen Özel, olay sonrası ailesiyle iletişime geçtiğini belirtti ve “Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu. Genel başkanlar hapse kondu, linç girişimine uğradı. Böyle bir göreve talip olduğunuzda bunu zaten göze alıyorsunuz” açıklamasını yaptı.

SİYASETİ SAVUNMA VAADİ

Saldırıyı kınayan birçok siyasetçi olduğunu ifade eden Özel, “Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın kimseye faydası yok. Hiç kimseye bir kırgınlığım, küskünlüğüm yok” ifadesini kullandı. “Bu vakitten sonra tehditler, saldırılar bizi yıldıracak olsa biz ölümü göze alıp Cumhuriyet’i kuran partinin genel başkanlığına talip olmazdık. O yumruk bize değmez, canımızı da yakmaz” dedi. Son olarak, “Sayın cumhurbaşkanının açtığı ‘geçmiş olsun’ telefonunu kale alıp ‘telef’ sözünün de geri alındığını düşünüyorum” şeklindeki düşüncelerini aktardı.