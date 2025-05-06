Özgür Özel, Tengioğlu’nun İmamoğlu’na suikastını duyurdu

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ŞOK AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Mayıs 2025’te partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Kendisine yumrukla saldıran Selçuk Tengioğlu’nun, Ocak 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) giderek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na suikast planlandığına dair ihbarda bulunduğunu belirtti. Özel, yaşananların tesadüf olmadığını ve Tengioğlu’nun birilerinin yönlendirmesiyle hareket ettiğini öne sürdü.

SUİKAST İHBARI DETAYLARI

Özel, yaptığı konuşmada şu bilgileri sundu: “Bu yılın ocak ayında evlat katili saldırgan İBB’ye gitmiş ve ‘Koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi, İmamoğlu’na suikast yapılacak, ihbar etmeye geldim’ demiş.” Tengioğlu’nun Saraçhane’ye giderek, “Ben iki evladın katili, dört yıl önce cezaevinden çıktım, koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor. İmamoğlu’na suikast emri aldılar, bilginiz olsun” dediğini ifade eden Özel, İBB yetkililerinin durumu polise bildirdiğini ve Tengioğlu’nun gözaltına alındığını söyledi. Özel, şu ifadeleri kullandı: “Bu yılın ocak ayında evlat katili saldırgan İBB’ye gelmiş, ‘koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi, İmamoğlu’na suikast yapılacak, ihbar etmeye geldim’ demiş. Bakın nasıl bir koğuşta yatmış, bu irtibatta olduğu arkadaşları kim? Bizimkiler polisi arayıp bunu teslim etmişler. Saraçhane’ye gelecek, kapıyı çalacak ve ‘Ben iki evladın katili, dört yıl önce çıktım içeriden, koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor. İmamoğlu’na suikast emri aldılar, bilginiz olsun’ diyecek. Savcı Bey, bir bakın o koğuşa. İmamoğlu’na suikast yapılacak diyen adam, herkesin gözünün önünde ana muhalefet liderine saldırıyor. Bu adamı birileri kullanıyor.”