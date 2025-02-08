Özgür Özel: Üstüme Hiç Alınmadım

KILIÇDAROĞLU’NUN ÇARPICI AÇIKLAMASI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün KRT TV’nin canlı yayınında dikkat çekici ifadelerle karşımıza çıktı. “Sırtımdan hançerlendim” açıklaması üzerine, Kılıçdaroğlu, “Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Eğer bir tereddüt, farklı görüş varsa bu çok rahat dillendirilebilir, eleştirilebilir” şeklinde yanıt vererek dikkatleri üzerine topladı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN CEVABI

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tepkileri merak edildi. Özgür Özel, Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına yanıt verdi. Özel, “Üstüne alınmıyorum, çünkü hiç ihanet etmedim” diyerek Kılıçdaroğlu’nun sözlerini ciddiye almadığını belirtti. Ayrıca, “Kemal Bey’in ‘Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir’ sözünü hiç üstüme alınmadım, hiç etmedim çünkü hiç etmedim.” diyerek net bir yanıt verdi.