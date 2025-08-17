Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye geçiş yaptı

AÇIKLAMA YAPTI

Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye geçişinin ardından Başak Şengül ile Doğru Yorum programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu, “Ben sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır. İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle” dedi. Ayrıca, partiye katıldığı zaman bakanlar ve parti yöneticilerinin kendisini sıcak karşıladığını belirterek, bunun kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

PARTİDEN AYRILMA ZORLUĞU

Çerçioğlu, “Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı” diyerek ayrılığının zorluklarına dikkat çekti. Rozetin takıldığı salonda gördüğü kişilerin kendisine, sanki bir kız kardeşlerini ya da ablalarını görmüş gibi sıcak davrandığını dile getirdi. “Ben Aydın ilinde genel seçimlerin üzerinde oy alaraktan tüm Aydınların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım. Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim” şeklinde ekleyerek, Aydın ile olan bağını güçlendirdi.

Çerçioğlu, “Seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım bunu da tüm Aydınlılar bilir” ifadelerini kullanarak, Aydın halkına hizmet etmeyi öncelik haline getirdiğini vurguladı. “O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok. Ben dün nasıl Aydınlılar’ın Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlılar Özlem başkanıyım” şeklinde sözlerini sonlandırdı.