Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye Geçti

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU CHP’DEN İSTİFA ETTİ

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya üzerinden partisinden ayrıldığını duyurdu. Çerçioğlu, kendisi ve üç belediye başkanının CHP içinde yaşadıkları sorunların çözümü için partinin yetkili organlarında birçok kez girişimde bulunduklarını ancak bir sonuç elde edemediklerini ifade etti.

DEMOKRATİK OLMAYAN UYGULAMALAR

Çerçioğlu, “Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.” dedi. “Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.” şeklinde konuşarak CHP’de siyaset yapma imkanının kalmadığını vurguladı ve istifasını resmi olarak açıkladı.

ÇERÇİOĞLU, AK PARTİ’YE KATILDI

İstifa duyurusundan kısa bir süre sonra, Çerçioğlu, AK Parti’nin 24’üncü kuruluş yıl dönümü etkinliği için AK Parti Genel Merkezi’ne gitti. Basın mensuplarına görüntü veren Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından kısa bir açıklama yaptı. Yargıdan veya yargılanmaktan korkmadığını belirten Çerçioğlu, “Alnım ak, başım dik. Burada yaşadıklarımı gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var: Ülkeme ve Aydın’a hizmet etmek. Bundan sonra AK Parti çatısı altında buradayım.” şeklinde konuştu. İstifasının ardından Çerçioğlu’na AK Parti rozet takıldı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN GÖREVİ VE KİŞİSEL GEÇMİŞİ

Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın ilk kadın belediye başkanıdır. 2002 ve 2007 genel seçimlerinde CHP’den Aydın Milletvekili seçilerek 22. ve 23. dönem TBMM’de görev yaptı. 2014 yılında Aydın’ın Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı. 2019 ve 2024 seçimlerinde de aynı görevde yeniden seçilerek dördüncü dönemine girdi. Çerçioğlu, 2002 yılından bu yana CHP’de siyaset yapıyordu.