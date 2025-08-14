Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye geçti

PARTİDEN İSTİFA AÇIKLAMASI

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, partisinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Çerçioğlu, kendisi ve üç belediye başkanının CHP içindeki sorunlar için partinin yetkili organlarında defalarca çözüm aradıklarını fakat bir neticeye ulaşamadıklarını ifade etti. “Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkânım artık bulunmamaktadır.” diyen Çerçioğlu, “Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.” şeklinde konuştu.

AK PARTİ’YE GEÇİŞ

Çerçioğlu, CHP’de siyaset yapma imkanının kalmadığını belirterek, istifa ettiğini açıkladı. CHP’den istifa ederek AK Parti binasına giden Çerçioğlu, erken bir süre içerisinde AK Parti’nin 24’üncü kuruluş yıl dönümü törenine katılmak üzere AK Parti Genel Merkezi’ne ulaştı. Çerçioğlu, basın mensuplarına görüntü verdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından kısa bir açıklamada bulundu. Yargıdan veya yargılanmaktan korkmadığını belirten Çerçioğlu, “Alnım ak, başım dik. Burada yaşadıklarımı gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var: Ülkeme ve Aydın’a hizmet etmek. Bundan sonra AK Parti çatısı altında buradayım.” dedi.

ÇERÇİOĞLU’NUN GÖREVİ VE SİYASİ GEÇMİŞİ

Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın ilk kadın belediye başkanıdır. 2002 ve 2007 genel seçimlerinde CHP’den Aydın Milletvekili seçilerek 22. ve 23. dönem TBMM’de görev yapan Çerçioğlu, 2014’te Aydın’ın Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. 2019 ve 2024 seçimlerinde de bu göreve yeniden seçilerek dördüncü dönemine başlamıştır. Çerçioğlu, 2002’den beri CHP’de siyaset yapıyordu.