Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye Geçti!

SİYASİ HAREKETLİLİK VE BELEDİYE BAŞKANLARI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte üç ilçe belediye başkanının AK Parti’ye katılacağına dair açıklamalar, Türkiye’nin siyaset gündeminde önemli bir hareketlilik yaratıyor. Özlem Çerçioğlu, kendisinin ve diğer belediye başkanlarının CHP içindeki sorunları için defalarca partinin yetkili organlarında çözüm aradıklarını, fakat bir neticeye ulaşamadıklarını ifade ediyor.

DÜRÜSTLÜK VE YASALARA UYGUNLUK TALEPLERİ

Çerçioğlu, yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra, “Bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındı” diyerek, samimiyetle durumu değerlendirdi. CHP’de siyaset yapma imkanının kalmadığını düşündüğünü vurgulayan Çerçioğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı ve kısa süre içinde AK Parti binasına yöneldi.

AK PARTİ’YE KATILIM BEKLENİYOR

İstifasının ardından AK Parti’nin 24’üncü kuruluş yıl dönümü etkinliği için AK Parti Genel Merkezi’ne giden Çerçioğlu, burada basın mensuplarına görüntü verdi. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılması öngörülüyor.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN PROFİLİ

Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olarak biliniyor. 2002 ve 2007 genel seçimlerinde CHP’den Aydın Milletvekili seçilerek 22. ve 23. dönem TBMM’de görev aldı. 2014 yılında Aydın’ın Büyükşehir statüsü kazanmasıyla beraber ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu ve 2019 ile 2024 seçimlerinde bu görevine yeniden seçilerek dördüncü dönemine başladı. 2002’den beri CHP’de aktif siyasette bulundu.