Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye geçti!

ÇERÇİOĞLU’NUN AK PARTİ’YE GEÇİŞİ

Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye katılmasının ardından Başak Şengül ile Doğru Yorum programında Sinan Burhan’a önemli açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu, “Ben sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır” sözleriyle ilişkisini açıkladı. Ayrıca, yeni partisine katıldığında bakanlar ve parti yöneticileri tarafından sıcak karşılandığını belirtti.

AYRILIĞIN ZORLUĞU

Siyaset hayatının neredeyse çeyrek asırını CHP’de geçiren Çerçioğlu, “Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil, ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı” dedi. Ayrıca, rozetinin takıldığı etkinlikte kendisine sıcak davranıldığını vurguladı. Aydın ilinde genel seçimlerde yüksek oy oranlarıyla seçilmiş bir belediye başkanı olarak, partisinin ötesinde Aydınlıların hizmetine odaklandığını ifade etti.

AĞIRLIĞINI KORUYAN HİZMET ANLAYIŞI

Çerçioğlu, “Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım, bunu da tüm Aydınlılar bilir” diyerek, Aydınlılara hizmet etme amacını ön planda tuttu. Aynı anlayışla devam edeceğini belirterek, “O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok” ifadesini kullandı. “Ben dün nasıl Aydınlılar’ın Özlem başkanıydıysam, bugün de yine aynı şekilde Aydınlılar’ın Özlem başkanıyım” şeklindeki sözleriyle, Aydın’a olan bağlılığını ve hizmet etme azmini pekiştirdi.