Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye Geçti

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye katıldıktan sonra Doğru Yorum programında Sinan Burhan ile önemli açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu, “Ben sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır” dedi. Ayrıca, kendisine AK Parti içindeki bakanlar ve parti yöneticileri tarafından sıcak karşılandığını belirtti.

CHP’DEN AYRILIKTAKİ ZORLUKLAR

Çerçioğlu, neredeyse çeyrek asır boyunca siyaset yaptığı CHP’den ayrılmanın kolay olmadığını vurguladı. Ancak, “Artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı” diyerek partisinden ayrılışının nedenlerini açıkladı. Rozetinin takıldığı salondaki sıcak karşılamalardan bahsetti ve “Bana sanki bir kız kardeşlerini, bir ablalarına görmüşler gibi sıcak davrandılar” ifadesini kullandı.

Aydın İli İle İlgili Gelişmeler

Aydın ilindeki genel seçimlerde yüksek oy oranları aldığını vurgulayan Çerçioğlu, “Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım, bunu da tüm Aydınlılar bilir” şeklinde konuştu. Seçim sonrası parti kimliğini bir kenara bıraktığını ve Aydınlıların hizmetinde ayrım yapmadan çalıştığını ifade etti. “O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok” diyen Çerçioğlu, “Ben dün nasıl Aydınlılar’ın Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlılar Özlem başkanıyım” dedi.