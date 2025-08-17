Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye Geçti

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye katılımının ardından, Sinan Burhan’ın sunuculuğunu yaptığı ‘Doğru Yorum’ programında açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu, “Ben sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır. İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle” dedi. Ayrıca, yeni parti üyeliği sürecinde kendisine karşı gösterilen sıcak yaklaşıma da değindi ve “Partiye geldiğimde bakanlar parti yöneticileri hakikaten beni çok sıcak karşıladı, bu da beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu, CHP’den ayrılmanın kolay olmadığını belirtti ve “Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı” açıklamasında bulundu. Rozetin takıldığı salonda kendisine gösterilen ilgi karşısında duyduğu mutluluğu vurgulayarak, “Kimleri gördüysem, tanıdık tanımadık bana sanki bir kız kardeşlerini, bir ablayı görmüşler gibi sıcak davrandılar” şeklinde konuştu. Aydın ilindeki genel seçimlerde elde ettiği başarıyı hatırlatan Çerçioğlu, “Ben Aydın ilinde zaten genel seçimlerin üzerinde oy alarak tüm Aydınların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım. Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım, bunu da tüm Aydınlılar bilir” diye ekledi.

AIDİYET DUYGUSU VE HİZMET ANLAYIŞI

Çerçioğlu, Aydınlıların ihtiyaçlarına yönelik hizmet anlayışını vurgulayarak, “Parti gömleğini bir tarafa çıkarıp Aydınlıların tamamına hizmet noktasında elimizden ne geliyorsa hiçbir ayrım yapmadan yaptık, bu dün de böyleydi, bugün de bu şekilde devam edecek” dedi. Son olarak, Aydın ile ilişkisi üzerine, “Benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok. Ben dün nasıl Aydınlılar’ın Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlılar’ın Özlem başkanıyım” ifadelerini kullandı.