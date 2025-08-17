Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye Geçti

SİNAN BURHAN’A AÇIKLAMALAR

Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye geçişinin ardından Başak Şengül ile Doğru Yorum programında Sinan Burhan’a açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu, “Ben sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır. İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle” ifadelerini kullandı. Özellikle partisine katıldığında bakanlar ve parti yöneticilerinin kendisini sıcak karşıladığını da belirten Çerçioğlu, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Çerçioğlu, “Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı” dedi. Rozetin takıldığı salonda karşılaştığı kişilerle çok sıcak bir iletişim kurduğunu belirten Çerçioğlu, “Kimi gördüysem tanıdık tanımadık, bana sanki bir kız kardeşlerine bir ablalarına görmüşler gibi sıcak davrandılar” şeklinde konuştu. Aydın’da genel seçimlerde aldığı oy oranına dikkati çeken Çerçioğlu, “Ben Aydın ilinde zaten genel seçimlerin üzerinde oy alaraktan tüm aydınların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım” ifadelerini kullandı.

Aydın’a HİZMET SÖZÜ

Çerçioğlu, “Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım, bunu da tüm Aydınlılar bilir” dedi. Particilik gömleğini bir tarafa bırakıp Aydınlıların tamamına hizmet ettiklerini ifade eden Çerçioğlu, “O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok. Ben dün nasıl Aydınlılar’ın Özlem başkanıysam, bugün de yine aynı şekilde Aydınlılar Özlem başkanıyım” şeklinde sözlerini tamamladı.