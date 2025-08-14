Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye katıldı

CHP’DE SİYASET GÜNDEMİNDE HAREKETLİLİK

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve onunla birlikte üç ilçe belediye başkanının AK Parti’ye katılacağına dair gelen açıklamalar, siyaset sahnesinde önemli bir hareketlilik oluşturdu. Özlem Çerçioğlu, kendisinin ve diğer belediye başkanlarının CHP içinde yaşadıkları sorunların çözümü için defalarca partinin yetkili organlarına başvurduğunu ama sonuç alamadıklarını ifade etti.

HEDEF ALINDIK, DÜRÜSTLÜK VE AHLAK TEK OLDU

“Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.” diyen Çerçioğlu, bu noktaya gelinmemesi için dile getirdikleri dürüstlük ve ahlak taleplerinin göz ardı edildiğini belirtti. Çerçioğlu, bu süreçte “şahsım ve ailem hedef alındık” ifadelerini kullandı. CHP’de siyaset yapma imkanının kalmadığını vurgulayan Çerçioğlu, partisi ile yollarını ayırdığını duyurdu.

AK PARTİ’YE KATILDI

Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa ettikten sonra hızla AK Parti binasına geçti. İstifa açıklamasından hemen sonra AK Parti’nin 24’üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmak üzere AK Parti Genel Merkezi’ne gitti ve basın mensuplarına görüntü verdi. Çerçioğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından AK Parti’ye resmi olarak katılması bekleniyor.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN GEÇMİŞİ

Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olarak tanınıyor. 2002 ve 2007 yıllarında CHP’den Aydın Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. 2014’te Aydın’ın Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından bu göreve getirilen ilk isim oldu. 2019 ve 2024 seçimlerinde de tekrar bu görevi üstlenerek dördüncü dönemine başlamıştı. Çerçioğlu, 2002 yılından beri CHP çatısı altında siyaset yapıyordu.