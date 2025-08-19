Özlem Çerçioğlu: Alnım Ak, Başım Dik

CHP’DEN AK PARTİ’YE KATILIM

AK Parti Aydın milletvekilleri, Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer ile AK Parti Aydın İl Teşkilatı, CHP’den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çerçioğlu’nun yanı sıra, AK Parti’ye katılan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan da bu ziyarette yer aldı. Partililer, belediye binası önünde toplanarak, “Özlem ile Aydın, rantı yıkacak yarın!”, “Özgür, bizim siyasi kalibremizde değilsin” ve “Hizmette Özlem, güçte AK Parti” yazılı dövizler taşıdı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Belediyenin önünde partilileri selamlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın halkına nasıl hizmet ettiyse bundan sonra da daha fazla hizmet edeceğini belirtti. “Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben yerel bir siyasetçiyim. Ankara’daki siyaseti milletvekillerimiz yapar. Belediye başkanı olarak herhangi bir rozetim yoktur. Herkese adil ve eşit davrandım, bundan sonra da adil ve eşit davranacağım.” diyerek devam etti. Çerçioğlu, “Alnım ak, başım dik. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiçbir şeyden de korkum yok. Bu Aydın’ı karış karış dolaşmadığım yer kalmadı. Yerin neresinden boru, nereden ne geçer en iyi ben bilirim. Bundan sonra yapacağımız hizmetleri de çok değerli milletvekillerimiz ve sizlerin desteğiyle en iyi şekilde yapacağımıza inancınız tam olsun.” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA SAVAŞ’IN DEĞERLENDİRMESİ

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, partinin Türkiye’nin en büyük ailesi olduğunu belirtti. “AK Parti aynı zamanda Türkiye’ye hizmet aşkıyla kader birliği, yol ve dava arkadaşlığı yapmış bir siyasi partidir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun aramıza katılmasından dolayı mutlu olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bundan sonra her zaman yanında olacağız.” şeklinde konuştu. Savaş, “Eser ve hizmet siyasetimizi, AK Parti belediyeciliğini Aydın’da buluşturacağımızı ifade etmek istiyorum. Biz bugüne kadar ilimizde 2002 yılından bu yana çok önemli hizmetlere imza attık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Aydın’a bugüne kadar 500 milyarlık hizmet ettik. Fakat bir tarafımız eksikti, o bir tarafımız artık tamamlandı.” dedi.

AK PARTİ’DE GÜÇLENME VURGUSU

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Çerçioğlu’nun AK Parti ailesine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Özlem başkanımızın yanı sıra Söke, Sultanhisar ve Yenipazar belediye başkanlarımızın da aramıza katılmasıyla AK Parti ailemiz daha da güçlendi.” sözlerini kullandı. Erdem, konuşmasına şöyle devam etti: “Dün burada meydanda Ege ve Marmara Bölgesi’nin illerinden toplamayla, zorla bir miting yaptılar. Bundan sonra Aydın’da hükümetle yerel yönetimin bir araya gelmesiyle çok büyük bir enerji oluştu. İnşallah bu enerji hizmetlere yansıyacaktır. Buharkent’ten Didim’e kadar çok güzel projeleri gerçekleştireceğiz.”