Özlem Çerçioğlu: Alnım Ak, Başım Dik

AK PARTİ’NİN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer ile AK Parti Aydın İl Teşkilatı, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu tebrik etmek için ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Çerçioğlu’nun yanı sıra AK Parti’ye katılan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan da yer aldı. Partililer, belediye binası önünde ‘Özlem ile Aydın, rantı yıkacak yarın!’, ‘Özgür, bizim siyasi kalibremizde değilsin’ ve ‘Hizmette Özlem, güçte AK Parti’ yazılı dövizler taşıdı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NDAN GÜÇLÜ MESAJ

Belediyenin hizmet binası önünde toplanan partililere hitap eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın halkına vermiş olduğu hizmetlerin devam edeceğini belirtti ve “Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben yerel bir siyasetçiyim. Ankara’daki siyaseti milletvekillerimiz yapar. Belediye başkanı olarak herhangi bir rozetim yoktur. Herkese adil ve eşit davrandım, bundan sonra da adil ve eşit davranacağım. Alnım ak, başım dik. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiçbir şeyden de korkum yok.” dedi. Ayrıca, Aydın’ın her yerini gezdiğini ve gelecekte yapacağı hizmetlerde milletvekillerinin ve halkın desteğine güven duyduğunu ifade etti.

500 MİLYARLIK HİZMET VURGUSU

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti’nin ülkenin en büyük ailesi olduğunu aktararak, “AK Parti aynı zamanda Türkiye’ye hizmet aşkıyla kader birliği, yol ve dava arkadaşlığı yapmış bir siyasi partidir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun aramıza katılmasından dolayı mutluyum. Bundan sonra her zaman yanında olacağız. Eser ve hizmet siyasetimizi, AK Parti belediyeciliğini Aydın’da buluşturacağız. Bugüne kadar ilimizde 2002 yılından bu yana çok önemli hizmetler yaptık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Aydın’a bugüne kadar 500 milyarlık hizmet ettik. Ancak bir tarafımız eksikti, o taraf artık tamamlandı” diye konuştu.

AK PARTİ AİLESİNDE GÜÇLENME

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Çerçioğlu’nun partilerine katılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Özlem başkanımızın yanı sıra Söke, Sultanhisar ve Yenipazar belediye başkanlarımız aramıza katılmasıyla AK Parti ailemiz daha da güçlendi. Dün burada meydanda Ege ve Marmara Bölgesi’nin illerinden toplamayla zorla bir miting yaptılar. Aydın’da hükümetle yerel yönetimin bir araya gelmesiyle büyük bir enerji oluştu. Bu enerjinin hizmetlere yansımasını umuyoruz. Buharkent’ten Didim’e kadar çok güzel projeleri gerçekleştireceğiz” şeklinde ifade etti.