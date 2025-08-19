Özlem Çerçioğlu: Alnım Ak, Başım Dik

ÇERÇİOĞLU’NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer ve AK Parti Aydın İl Teşkilatı, CHP’den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bu ziyaret sürecinde, AK Parti’ye katılan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan da yer aldı. Partililer, belediye binası önünde toplanarak, “Özlem ile Aydın, rantı yıkacak yarın!”, “Özgür, bizim siyasi kalibremizde değilsin” ve “Hizmette Özlem, güçte AK Parti” yazılı dövizler taşıdı.

ÇERÇİOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Belediye binasının önünde partililere hitap eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bugüne kadar Aydın halkına nasıl hizmet ettiyse bundan sonra da aynı şekilde, hatta daha fazla hizmet edeceğini belirtti. Çerçioğlu, “Herkese adil ve eşit davrandım bundan sonra da adil ve eşit davranacağım. Alnım ak, başım dik. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiçbir şeyden de korkum yok. Bu Aydın’ı karış karış dolaşmadığım yer kalmadı. Yerin neresinden boru, nereden ne geçer en iyi ben bilirim. Yapacağımız hizmetleri değerli milletvekillerimiz ve sizin desteğinizle en iyi şekilde gerçekleştireceğime inancınız tam olsun” dedi.

500 MİLYARLIK HİZMET VURGUSU

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise, “AK Parti Türkiye’nin en büyük ailesi” diyerek, partinin Türkiye’ye hizmet konusunda önemli bir misyona sahip olduğunu ifade etti. Savaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun aramıza katılmasından dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bundan sonra her zaman yanında olacağız. Eser ve hizmet siyasetimizi, AK Parti belediyeciliğini Aydın’da buluşturacağız. 2002 yılından bu yana ilimizde çok önemli hizmetlere imza attık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Aydın’a bugüne kadar 500 milyarlık hizmet ettik. Fakat bir tarafımız eksikti, o bir tarafımız artık tamamlandı” şeklinde konuştu.

PARTİ YOĞUNLAŞMASI VE PROJELER

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem de, Çerçioğlu’nun AK Parti ailesine katılmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Erdem, “Özlem başkanımızın yanı sıra Söke, Sultanhisar ve Yenipazar belediye başkanlarımız da aramıza katılmasıyla AK Parti ailemiz daha da güçlendi. Ege ve Marmara Bölgesi’nin illerinden bir miting yapıldı. Aydın’da hükümetle yerel yönetimin bir araya gelmesiyle büyük bir enerji oluştu. İnşallah bu enerji hizmetlere yansıyacaktır. Buharkent’ten Didim’e kadar çok güzel projeleri hayata geçireceğiz” dedi.