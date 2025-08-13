Özlem Çerçioğlu, Aydın’ı bırak!

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN ZİYARETİ VE AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Silivri’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçeceğine dair iddialara değindi. Özel, İBB soruşturması çerçevesinde tutuklanan ve sonrada itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın en yoğun çalıştığı belediyenin Aydın olduğunu belirtti. Özel, “Aziz İhsan Aktaş’ın Türkiye’de en çok çalıştığı birinci belediye Aydın. Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı belediyeleri içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, yargılanır” dedi.

AK PARTİLİLERİ ELLEMİYORLAR

Özel, açıklamalarına devam ederek şu ifadeleri kullandı: “Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı herkesi CHP’li ise suçlu kabul edip, AK Partilileri ellemiyorlar. Ya içeri atıl ya da gel partime katıl.” Bu ifadelerle, Özlem Çerçioğlu’na yaptığı çağrıyı netleştiren Özel, “Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu’na, Aziz İhsan Aktaş’la çalıştığınız için ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir.” dedi.

AYDIN’I YİNE ALACAĞIM

Özel, Özlem Çerçioğlu’nun suçsuz olduğunu savunarak, bu duruma karşı içeride yatan birçok kişinin olduğunu belirtti. “Bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın’ı. Yazıklar olsun. Yine alacağım Aydın’ı.” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Ayrıca, Özel’in açıklamalarından birkaç dakika önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde yarın partilerine yeni katılımların olacağını duyurmuştu. Erdoğan, salondaki katılımcılara “Ne kadar Aydın var burada?” sorusunu yöneltmesi ise iddiaları destekler nitelikteydi.