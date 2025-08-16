Özlem Çerçioğlu, CHP’den İstifa Etti

TRANSFERLERİN SÜREKLİLİĞİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den ayrıldığını duyurdu. Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılma kararı, “genel merkezin rant odaklı talepleri” ile bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Çerçioğlu, bu süreçte yargılanmaktan asla korkmadığını vurgulayarak “Alnım ak, başım dik.” açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti rozetini Çerçioğlu’na kendisi taktı.

İLK RÖPORTAJI TV100’E VERDİ

Çerçioğlu, AK Parti’ye geçtikten sonra Başak Şengül ile Doğru Yorum programına katılan Sinan Burhan’a konuştu. “Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim” diyen Çerçioğlu, “Başkanlık dönemimde, Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğinde onu hep karşıladım çünkü kendisi ülkemizin cumhurbaşkanıdır.” şeklinde belirtti. AK Parti içerisinde sıcak karşılandığını ifade eden Çerçioğlu, CHP’de siyaset yapma şansının kalmadığını dile getirdi.

CHP’DEN AYRILMA KARARI

Açıklamalarına devam eden Özlem Çerçioğlu, “Neredeyse çeyrek asırdır siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı.” dedi. Ayrıca, rozetin takıldıği salonda kendisine sıcak karşılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AIDİYET DUYGUSU

Çerçioğlu, Aydın ilinde elde ettiği başarıların altını çizerken, “Ben Aydın’da genel seçimlerde yüksek oy almış bir belediye başkanıyım.” dedi. Seçim sonrası parti kimliğini bir kenara bıraktığını ve Aydınlılara hizmette ayrım gözetmediğini ifade etti. “Ben dün nasıl Aydınlılar’ın Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlıların Özlem başkanıyım.” şeklinde sözlerini tamamladı.