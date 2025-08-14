Özlem Çerçioğlu CHP’den istifa etti

Gündem

Aydın’da dört dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Özlem Çerçioğlu, hem Cumhuriyet Halk Partisi’nden hem de belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Çerçioğlu, yaptığı açıklamasında CHP içinde yaşanan problemleri gündeme getirerek, “Parti içinde defalarca çözüm aramamıza rağmen bir sonuca ulaşamadık. Anti-demokratik uygulamalar ve şahsıma yönelik hedef göstermeler nedeniyle artık bu yolda yürümem mümkün değil” dedi.

İstifasında, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkânım kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım yapmadan Aydın halkına hizmet etmeye devam edeceğim” sözlerine yer verdi. Çerçioğlu’nun yanı sıra, üç farklı belediye başkanının daha CHP’den istifa ettiği öğrenildi.

Yaşanan bu istifaların ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde yönetim süreçlerinin nasıl şekilleneceği halk arasında merak konusu oldu. Özlem Çerçioğlu’nun istifası, yerel siyasette önemli bir değişimin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Aydın halkı, yeni dönemdeki gelişmeleri takip ediyor.

