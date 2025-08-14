Özlem Çerçioğlu, CHP’yi terk etti

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, CHP’DEN İSTİFA ETTİ

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya platformu üzerinden partisinden istifa ettiğini açıkladı. Çerçioğlu, kendisi ve üç belediye başkanının CHP içerisinde karşılaştıkları sorunlar için partinin yetkili mercilerinde defalarca çözüm aradıklarını, ancak olumlu bir sonuç elde edemediklerini ifade etti.

HANTALIK VE HEDEF ALMA

“Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme temeli nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.” diyen Çerçioğlu, “Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındı.” şeklinde konuştu.

AK PARTİ ÇATISINDA YENİ BİR DÖNEM

CHP’de siyaset yapma imkanının kalmadığını belirten Çerçioğlu, istifa kararını verdi. İstifasının ardından AK Parti binasına gelen Çerçioğlu, partinin 24’üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Burada basın mensuplarına kısa bir mülakat veren Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından “Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Burada yaşadıklarımı gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var: Ülkeme ve Aydın’a hizmet etmek. Bundan sonra AK Parti çatısı altında buradayım.” dedi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın ilk kadın belediye başkanıdır. 2002 ve 2007 genel seçimlerinde CHP’den Aydın Milletvekili olarak 22. ve 23. dönem TBMM’de görev yapmıştır. 2014 yılında Aydın’ın Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından ilk Büyükşehir Belediye Başkanı unvanını elde etmiştir. 2019 ve 2024 seçimlerinde de bu göreve yeniden seçilmiş, böylece dördüncü dönemine başlamıştır. Çerçioğlu, 2002 yılından beri CHP bünyesinde siyaset yapıyordu.