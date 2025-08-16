Özlem Çerçioğlu İlk Defa tv100’de

SİYASETTE TRANSFERLER DEVAM EDİYOR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa etti ve AK Parti’ye katıldı. Çerçioğlu’nun istifa kararı, “genel merkezin rant odaklı talepleri” nedeniyle alındığı ortaya çıktı. Çerçioğlu, yargılanmaktan asla korkmadığını ifade ederek, “Alnım ak, başım dik.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özlem Çerçioğlu’na AK Parti rozetini bizzat taktı.

ÇERÇİOĞLU, İLK KEZ MEDYA KONUŞMASI YAPTI

Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye katıldıktan sonra TV100’e konuk olan Sinan Burhan ile Doğru Yorum programında açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu, “Ben sayın cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim” diyerek, Aydın’a geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşıladığını belirtti. AK Parti içinde sıcak karşılandığını söyleyen Çerçioğlu, CHP’de siyaset yapma imkanının kalmadığını vurguladı.

KOLAY OLMADI, AMA GEREKEN BİR KONUYDU

Çerçioğlu, “Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil” dedi. Ancak artık CHP’de siyaset yapma imkanı kalmadığını ifade etti. Rosetin kendisine takıldığı salonda gördüğü herkesin sıcak karşılaması kendisini mutlu ettiğini belirtti.

BİZ HEP AYDIN’IN HİZMETKÂRIYIZ

Özlem Çerçioğlu, “Ben Aydın’da genel seçimlerde yüksek oy oranıyla seçilmiş bir belediye başkanıyım. Seçildikten sonra particilik yapmadım, Aydınlıların tamamına hizmet ettim.” şeklinde konuştu. “Ben dün nasıl Aydınlılar’ın Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlıların Özlem başkanıyım.” diyerek Aydın ile olan bağını vurguladı.