Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel Duyurusu

İSTİFA VE SUÇ DUYURUSU

Geçtiğimiz günlerde CHP’den istifasını açıklayıp AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu, avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vermiş.

ÖZEL’İN TEPKİSİ

Özgür Özel, Aydın’da düzenlediği mitingde Çerçioğlu’na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özel, “Artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız.” demişti.

Dünya

Beyaz Saray Fotoğrafı: Gerçek mi Sahte?

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan bir fotoğraf hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.
Gündem

Araç Kamerası Fiyatları 1500-25000 Lira

C sınıfı araçlara, Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca, kamera ve kayıt cihazı takılması zorunlu hale getirildi. Araç içi kameraların ortalama maliyetinin ne kadar olduğu merak ediliyor.

