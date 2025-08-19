Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e Duyuru

Gündem

ÇERÇİOĞLU’NDAN SUÇ DUYURUSU

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifasını açıklayıp Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu, avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi.

ÖZEL’DEN TEPKİ

Özgür Özel, önceki akşam Aydın’da düzenlediği mitingde Özlem Çerçioğlu’na yönelik sert ifadelerde bulundu. Özel, “Artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Taraflar Beyaz Saray’da görüşecekler

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski'nin zirvesi başladı. Trump, savaşın sona ermesi için mantıklı çözümler bulmaları gerektiğini ifade etti.
TÜİK İstihdam Ve İşsizlik Verilerini Açıkladı

Yılın ikinci çeyreğine ait verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı 0.3 puan artarak %8.6'ya ulaştı. Erkeklerde %7.0, kadınlarda ise %11.6 olarak belirlendi.

