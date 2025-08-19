Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e Duyuru

ÇERÇİOĞLU’NDAN SUÇ DUYURUSU

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifasını açıklayıp Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu, avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi.

ÖZEL’DEN TEPKİ

Özgür Özel, önceki akşam Aydın’da düzenlediği mitingde Özlem Çerçioğlu’na yönelik sert ifadelerde bulundu. Özel, “Artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız.” şeklinde açıklamalarda bulundu.