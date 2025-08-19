Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel Suç Duyurusu

CHP’DEN İSTİFA EDEREK AK PARTİ’YE KATILDI

Geçtiğimiz günlerde CHP’den ayrıldığını açıklayıp AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu, avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YANIT

Özgür Özel, dün akşam Aydın’da düzenlediği mitingde Çerçioğlu’na yönelik eleştirilerde bulundu. Özel, “Artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız.” ifadelerini kullandı.