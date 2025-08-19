Gündem

Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel Suç Duyurusu

CHP’DEN İSTİFA EDEREK AK PARTİ’YE KATILDI

Geçtiğimiz günlerde CHP’den ayrıldığını açıklayıp AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu, avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YANIT

Özgür Özel, dün akşam Aydın’da düzenlediği mitingde Çerçioğlu’na yönelik eleştirilerde bulundu. Özel, “Artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız.” ifadelerini kullandı.

Tff Yabancı Kuralı Değişmeyecek Dedi

Yerli ve yabancı futbolcu kurallarına ilişkin belirsizlik devam ederken, TFF'den konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Gelişmeler takip ediliyor.
Tutuklanan İnan Güney Uzaklaştırıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tutuklanmasının ardından görevden alındı. Bu gelişme, yerel yönetim üzerinde etkili değişikliklere yol açabilir.

