Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel’i Yalanladı

ÇERÇİOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye katılmasının ardından CNN Türk’te Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Çerçioğlu, “9 Nisan’da 2 bürokratımla birlikte Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdik. Eğer bir davam ya da korkum olsaydı oraya şehir planlamacım ile değil avukatım ile giderdim. Benim alnım ak, başım dik.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

ÖZEL İLE İLGİLİ İDDİALAR

Özgür Özel’in kendisiyle ilgili bazı sözler söylediğini belirten Çerçioğlu, bu konuda “Hayır, hiçbir şekilde bu konu geçmedi,” açıklamasında bulundu. Konuşmasının devamında, “Konu sadece Kuşadası planlarıydı. Bu yüzden yanımda şehir planlamacım vardı. İhsan Aktaş dosyasında 1 yıl önce aldığım kapı gibi takipsizlik kararım var.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Özgür Özel doğruyu söylemiyor. Böyle bir şey de söylenmedi.” diyerek iddiaları yalanladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye katılmasının ardından Özgür Özel’in kendisine hakaret içerikli sözleri sebebiyle avukat aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

PARTİDEN İSTİFA AÇIKLAMASI

14 Ağustos tarihinde sosyal medya üzerinden partisinden istifa ettiğini duyuran Çerçioğlu, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.” dedi. Dürüstlük, hukuka uygunluk ve kamu ahlakı gibi prensipler çerçevesinde hizmet vermeyi amaçladığını ifade eden Çerçioğlu, bunun yanında şahsı ve ailesinin hedef alınmasına da değindi. “Bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerini dile getirdik,” şeklinde konuştu.