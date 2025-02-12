Özlem Gürses 52 Gün Sonra Stüdyoda

ÖZLEM GÜRSES SERBEST KALDI

YouTube kanalındaki bir yayındaki ifadeleri nedeniyle ev hapsi cezası alan gazeteci Özlem Gürses, 52 gün süren ev hapsinin ardından serbest kaldı. Kararın iptal edilmesiyle Gürses, Sözcü TV’de sunduğu Para Politika programına stüdyodan geri döndü. Ev hapsinin sona erdiğine işaret eden elektronik kelepçenin çıkartılması anları, Para Politika programında izleyicilerle paylaşıldı.

ÖZGÜRLÜK GÜZEL

Ev hapsi sürecinin sona ermesiyle dışarı çıkan Özlem Gürses, hissettiği duyguları şu sözlerle aktardı: “52 gün ilk defa kapının dışına çıkıyorum, özgürlük güzel.” Bu ifadeleriyle özgürlüğünü kazanmanın mutluluğunu dile getiren Gürses, izleyicilerine yeniden merhaba dedi.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Uzun bir aranın ardından Sözcü TV stüdyosuna geri dönen Gürses, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. Yayında yaşadığı süreci şu şekilde anlattı: “Geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Heyecanımı bağışlayın. Ben yine stüdyomda işimin başındayım, SÖZCÜ TV’deyim. Uzun süre sonra ilk defa sokağa çıktım, işime geldim.” Bu süreçte kendisine destek olanlara da teşekkür eden Gürses, şunları ekledi: “52 gün boyunca dayanışma duygularıyla beni bir saniye bile yalnız bırakmayan SÖZCÜ TV yönetimine, haber merkezine, tüm dostlarıma, meslektaşlarıma, kaprislerimi, iniş çıkışlarımı çeken, bana tahammül eden teknik ekibe ve editörlerime, beni bir an bile yalnız bırakmayan konuklarıma, izleyicilerime teşekkür ediyorum.”