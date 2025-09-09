Özlem Vural Gürzel CHP’den Ayrıldı

CHP’DE YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDİYOR

Beykoz Belediyesi’nin CHP’li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, partisinden istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Gürzel, cinsiyetçi söylemlere ve hakaretlere maruz kaldığını aktardı. Gürzel, “Bana yönetilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır.” ifadelerini kullandı.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL’DEN PARTİSİNE ELEŞTİRİ

Gürzel, partisi tarafından yalnız bırakıldığını da vurgulayarak, CHP çatısı altında faydalı hizmetler sunma olanağının kalmadığını dile getirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu durumu açıkça belirtti.