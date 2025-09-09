Gündem

Özlem Vural Gürzel CHP’den Ayrıldı

ozlem-vural-gurzel-chp-den-ayrildi

CHP’DE YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDİYOR

Beykoz Belediyesi’nin CHP’li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, partisinden istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Gürzel, cinsiyetçi söylemlere ve hakaretlere maruz kaldığını aktardı. Gürzel, “Bana yönetilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır.” ifadelerini kullandı.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL’DEN PARTİSİNE ELEŞTİRİ

Gürzel, partisi tarafından yalnız bırakıldığını da vurgulayarak, CHP çatısı altında faydalı hizmetler sunma olanağının kalmadığını dile getirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu durumu açıkça belirtti.

ÖNEMLİ

Gündem

Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yenmek istiyor

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son beş karşılaşmada galip gelemedi; son zaferini 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'ye karşı elde etti.
Gündem

İspanya, Soykırımı Göz Ardı Etmeyecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'e yönelik 9 maddelik yaptırım planını destekleyerek, Gazze konusunda kayıtsız kalanları tarih önünde hesap vereceğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.