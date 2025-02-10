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Özova Tarım Halka Arza Hazırlanıyor

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HALKA ARZ SÜRECİ BAŞLATILDI

GrainTürk Holding, iştiraklerinden biri olan Özova Tarım A.Ş.’nin halka arz sürecini başlattığını duyuruyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Özova Tarım’ın 500 milyon TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verildi.

TADİL METNİ ONAYLANDI

Aynı zamanda, şirketin esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uygun hale getirilmesi için hazırlanan tadil metni SPK tarafından onaylandı. Özova Tarım’ın halka arz sürecini başlatmak için yaptığı başvuru, 10 Şubat 2025 tarihli SPK yazısıyla olumlu bir sonuç aldı.

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