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P. Onuachu Trabzonspor’a transfer oluyor

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PAUL ONUACHU TRANSFERİNDE MUTLU SON

Gelecek sezon için transfer faaliyetlerine hız veren Trabzonspor, uzun bir süredir ilgilendiği Paul Onuachu transferinde başarılı sonuç alıyor. Yapılan iddialara göre, Trabzonspor, Southampton’ın Nijeryalı forvet oyuncusu Paul Onuachu için Premier Lig takımıyla 8 milyon euro civarında bir anlaşma sağladı. Bunun yanı sıra, oyuncunun kişisel şartları için görüşmelerin sürdüğü bilgisi de yer alıyor. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

TRABZONSPOR’DAN ONUACHU AÇIKLAMASI

Trabzonspor’un Başkanı Ertuğrul Doğan, yaptığı geçtiğimiz açıklamada Onuachu’nun transferiyle ilgili olarak, “Paul Onuachu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız.” ifadelerine yer vermişti. Bu durum, taraftarların ilgisini çekerken, transfer sürecinin tamamlanması için sabırsızlıkla bekleniyor.

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