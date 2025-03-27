“Paçavra Tartışması TBMM’ye Taşındı”

ANAYASAL TEMSİL VE BAYRAK TARTIŞMASI

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın Nevruz kutlamaları sırasında bir bayrağı “paçavra” olarak nitelendirmesi, siyasi arenada önemli yankılar uyandırdı. Bu açıklamaya DEM Parti’den gelen tepkiler sürdü ve konu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’na taşındı. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın kürsüde bayrağı göstermesi, İYİ Parti ile DEM Parti arasında sert bir polemiğe neden oldu.

SIRRI SAKIK’TAN BAYRAKLI CEVAP

Sırrı Sakık, TBMM kürsüsünde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bayrağını göstererek Mansur Yavaş’ın sözlerini eleştirdi. Sakık, “Bu, Güney Kürdistan’daki bir yapının bayrağı. Irak Kürdistanı’nda anayasal olarak yönetimi temsil eden, dünya tarafından tanınan bir bayrak. Bazı hadsizler buna ‘paçavra’ diyor. Asıl paçavra sizin zihniyetinizdir, ırkçılığınızdır, Kürt düşmanlığınızdır,” diyerek tepki gösterdi. Sakık, bayrağın Esenboğa Havalimanı’nda Türk bayrağı ile yan yana dalgalandığını da hatırlattı.

İYİ PARTİ’DEN GÜÇLÜ YANIT

Sakık’ın açıklamalarına İYİ Parti’den yanıt gecikmedi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Burası Türkiye. İstanbul’da, Van’da, Diyarbakır’da açılan bez parçaları bizim için paçavradır. Barzani, Irak’tan sonra Türkiye’de ikinci bir bölücü yapılanma misyonunun adıdır,” diyerek Sakık’ın sözlerine karşı çıktı. Türkoğlu, ayrıca PKK lideri Abdullah Öcalan’a atıfta bulunarak, “Her gün burada bebek katili Apo’nun söylemlerini dinlemekten bıktık,” ifadesini kullandı.

POLİTİK POLEMİK BÜYÜYOR

Tartışma, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in açıklamalarıyla daha da derinleşti. Çömez, “Kürtler bu ülkenin asil ve birinci sınıf insanlarıdır, ama siz onlara ihanet ediyorsunuz. Kandil’den, İmralı’dan aldığınız talimatlarla samimi duyguları istismar ediyorsunuz. ‘Paçavra’ denmesinin sebebi budur, çünkü o bir bayrak değil,” dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise bu yorumlara, “Kürt halkının sembolleri sizi neden rahatsız ediyor? Irak’ta tanınmış bir statüye sahip Federe Kürdistan bölgesinin bayrağına ‘paçavra’ demek senin haddine mi?” şeklinde yanıt verdi.

TARTIŞMANIN ARKA PLANI

Mansur Yavaş’ın Nevruz kutlamalarında bayrağı “paçavra” olarak nitelendirmesi, DEM Parti tarafından sert şekilde eleştirilmişti. Sakık’ın TBMM’deki çıkışı, bu polemiğin Meclis’e taşınmasına neden oldu. İYİ Parti ise bayrağın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gösterilmesini eleştirerek, tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.