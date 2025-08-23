Pahalı Transfer Rekoru Kırıldı

TRANSFER DÖNEMİ REKOR HARcAMA SEVİYESİNE ULAŞTI

Premier Lig’de yaz transfer dönemi, bitime bir haftadan fazla süre kalmasına rağmen rekor düzeyde harcamalar ile dikkat çekiyor. Ligde bu yaz gerçekleştirilen toplam harcama, Leeds United’ın Milan’dan Noah Okafor’u 18 milyon sterlin (24,1 milyon dolar) ödüllü biçimde kadrosuna katmasıyla, geçen yaz kırılan 2,36 milyar sterlinlik rekoru geride bıraktı.

BÜYÜK TRANSFERLER KAPIDA

Bournemouth’un Bayer Leverkusen’den Amine Adli’yi transfer etmesi ve Arsenal’in Crystal Palace’tan Eberechi Eze’yi kadrosuna katmaya hazırlanmasıyla birlikte, toplam harcamanın 3 milyar sterline ulaşması bekleniyor.

DEVLERİN YARIŞI

En yüksek harcama yapan kulüpler sıralamasında Liverpool, 289 milyon sterlinle ilk sırada yer alıyor. Chelsea (246 milyon), Manchester United (208 milyon) ve Arsenal (194 milyon) ise onu takip ediyor. Ancak yalnızca büyük kulüpler değil, daha düşük bütçeli ekipler de transfer rekorları kırıyor. Liverpool, Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz için 100 milyon sterlin bonservis ve 16 milyon sterlin bonus ödemeyi kabul ederek tarihindeki en yüksek transferi gerçekleştirdi. Burnley, Chelsea’den Lesley Ugochukwu’yu 25 milyon sterline; Sunderland ise Strasbourg’dan Habib Diarra’yı 26 milyon sterline kadrosuna katarak kendi rekorlarını da kırdı.

SUNDERLAND AVRUPA’YI SOLLADI

Sekiz yıl aradan sonra Premier Lig’e dönen Sunderland, 142 milyon sterlinlik bir yatırım yaparak kadrosunu güçlendirdi. Bu harcama, Avrupa’nın en büyük liglerinde Real Madrid ve Atletico Madrid dışındaki kulüplerin bütçesinden daha yüksek. Nottingham Forest da bu yaz iki kez transfer rekoru kırarak, Bologna’dan İsviçreli Dan Ndoye ve Ipswich Town’dan Omari Hutchison’u kadrosuna katarak toplamda yaklaşık 150 milyon sterlin harcama yaptı.

İngiltere Premier Ligi’nin yaz dönemi transfer harcaması, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve La Liga’nın toplam harcamasından daha fazla oldu. Serie A, yaklaşık 783 milyon sterlin harcayarak ikinci sırada bulunuyor ancak İtalyan kulüplerinin oyuncu satışlarından elde ettiği gelir, bu rakamı dahi aşıyor.

YAYIN GELİRLERİNİN GÜCÜ

Premier Lig’in transfer piyasasındaki mali üstünlüğü büyük ölçüde yayın gelirlerine dayanıyor. Bu sezon, dört yıllık yeni yayın anlaşmasının ilk yılı. Sadece iç pazarı kapsayan bu anlaşma, toplamda 6,7 milyar sterlinle rekor bir değer taşıyor.